В нескольких украинских регионах прозвучали взрывы

В нескольких украинских регионах, а также подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

© Лента.ру

«Взрывы в Одесской, Сумской и Харьковской областях, а также во временно оккупированном Херсоне», — написал Котенок.

Он отметил, что удары по целям наносили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань».

Ранее сообщалось о десятках мощных взрывов в Киеве и Запорожье. Возгорания зафиксированы в районе завода CAMOZZI, производящего гидравлическое и пневматическое оборудование, а также на складах Raben Group и в логистическом центре «Новой почты».