Минобороны выпустило заявление о масштабном налете более тысячи дронов ВСУ на Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России более тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности о масштабном налете журналистам сообщили в Минобороны.

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Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 1155 дронов самолетного типа, 20 управляемых авиабомб, а также один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которую произвели в США.

Каких-либо других деталей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в ночь с 5 на 6 августа системы противовоздушной обороны сбили над регионами России несколько сотен украинских БПЛА. Всего над субъектами федерации были сбиты 605 БПЛА ВСУ. Под атакой оказались 19 регионов страны.