Военный эксперт рассказал об «окне возможностей» для России

Ночная атака на Киев, в ходе которой украинские силы противовоздушной обороны не смогли сбить ни одну ракету, показала «окно возможностей» для России. Об этом рассказал «Версии» военный эксперт, полковник запаса Вячеслав Калинин.

По словам эксперта, сейчас ничто не мешает России ударить не только по складам с боеприпасами, но и по центрам принятия решений, так как «киевского ПРО больше нет».

«В ходе ночной атаки Киева из 28 запущенных ракет ПВО Украины не смогло сбить ни одной. Это означает, что боеприпасы к оставшимся у Вооруженных сил Украины в Киеве двум ЗРК Patriot закончились», - пояснил он.

Вячеслав Калинин также обратил внимание на заявление спикера Верховной Рады, который назвал «циничными действия России по уничтожению складов».

«По-видимому, в Раде считают циничными только удары по украинским складам, а когда ВСУ бьют по российским – это в порядке вещей», - констатировал эксперт.

Напомним, что ранее серии атак дронов ВСУ подверглись складские комплексы Wildberries. По состоянию на 2 августа, при атаках погибли девять человек, пострадали 117.