Боец СВО выжил после встречи с медведем и удара молнии

Участник СВО выжил после удара молнии и встречи с медведем в Республике Алтай. Об инциденте рассказал замглавы Республики Алтай Дмитрий Хубезов.

Мужчина приехал в отпуск домой. В один момент морпех ехал верхом на лошади и заметил, что их преследует медведь. Тогда военный быстро подъехал к дереву, чтобы привязать лощадь и разобраться со зверем.

«Но, как только стал подъезжать к дереву, именно в этот момент ударяет молния. Заряд вошел и в дерево, и в лошадь, и в него», — заявил Хубезов.

Дерево разлетелось в щепки, а лошадь замертво упала на ноги военному. Морпеху заряд ударил в затылок и шею — загорелись шапка и воротник куртки. Все тело мужчины мгновенно парализовало.

«Двигалась одна рука, да и то еле еле. Он сумел с одной рукой освободиться от лошади, прополз больше километра до дороги, где его подобрали люди и отвезли в больницу. При этом, когда полз, делал сам себе массаж сердца, когда оно переставало биться», — рассказал замглавы Республики Алтай.

Сейчас боец находится в больнице. Отмечается, что он не только получает лечение, но и стал легендой среди медиков из-за своей невероятной истории.