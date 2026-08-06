В Киеве после массированного удара по логистическим объектам жители обсуждают произошедшее на русском языке. Один из киевлян в своем видеообращении заявил, что это происходит все чаще по мере разрушения инфраструктуры, передает «Царьград».

По данным украинских властей, под ударом оказались крупные распределительные центры торговых сетей, склады «Сильпо», NOVUS, объекты «Эпицентра», ROZETKA и других компаний.

Житель столицы отметил, что с начала августа по Киеву было выпущено более пяти баллистических ракет. Он также напомнил, что в обществе ранее звучали призывы наносить удары по российской территории, и назвал это ошибкой, которая приведет к долгосрочным последствиям.

Мужчина также упомянул о возможной переброске новых ракетных установок для ударов по Украине, признав, что не может подтвердить эту информацию. По его словам, если удары по логистике и промышленным объектам продолжатся, Киев рискует столкнуться с экономическим коллапсом, а бизнес в городе может исчезнуть.

Киевлянин также заявил, что украинские чиновники якобы заранее вывезли семьи и капиталы за границу, оставляя граждан один на один с последствиями. При этом он отметил, что общественное внимание часто переключается на политические скандалы, тогда как проблемы безопасности и сохранения города отходят на второй план.