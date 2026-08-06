Черное море теперь принадлежит России. Как сообщает «Царьград», об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Скотт Риттер, комментируя блокирование российскими войсками работу портов Одессы и Николаева.

Отмечается, что Киев пошел на сознательную эскалацию, когда 25 июня объявил о новом этапе террора против России. В тот же день Владимир Зеленский утвердил план проведения 40-дневной операции, которая якобы должна побудить Россию прекратить СВО. Поскольку на поле боя у ВСУ дела идут не очень, Киев анонсировал уничтожение россиян за пределами фронта.

В ответ Россия стала наращивать удары по военным целям на Украине — украинская ПВО не смогла противостоять такому напору. Кроме того, ВС РФ фактически блокировали работу портов Одессы и Николаева, через которые Киев получал оружия.

Риттер напомнил, что ранее Россия из гуманитарных соображений не возражала против того, чтобы Киев вывозил зерно морем, прекрасно понимая, что обратно корабли возвращаются «битком набитые оружием». В задачи Москвы не входила военная оккупация всей украинской территории — лишь прекращение конфликта на приемлемых условиях.

«Но нет. Украине надо было мухлевать. 25 июня Волдемор Зеленский отдал приказ о начале 40-дневной беспилотной войны дальними беспилотниками, чтобы принести страдания русскому народу. И правительство России сказало: "Хватит!" Угадайте, кому сейчас принадлежит Черное море? России. Черное море теперь будет навечно русским. Украина никогда больше не получит к нему доступ. Все кончено», — раявил бывший аналитик ЦРУ.

Политолог Егор Мисливец кратко охарактеризовал заявление Риттера. По его словам, «терпение Путина лопнуло».