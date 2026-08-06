Прекращение поставок ракет-перехватчиков Patriot приведет к поражению Украины в противостоянии с Россией, сообщает издание The Spectator.

По мнению автора статьи, критический дефицит средств ПВО делает небо над Украиной уязвимым. Обозреватель назвал сложившуюся ситуацию стратегическим просчетом властей в Киеве.

Британские СМИ отмечают, что неспособность Украины эффективно отражать российские ракетные атаки может стать поворотным моментом в конфликте.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил разочарование из-за отсутствия поставок ракет для систем Patriot, несмотря на их наличие на западных складах.

Накануне министерство обороны России сообщило о нанесении точечных ударов по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве. Российские войска целенаправленно поражают только военную инфраструктуру и предприятия оборонно-промышленного комплекса на Украине.