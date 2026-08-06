Ракетную опасность объявили в российском регионе в 1300 километрах от границы с Украиной

В Удмуртии, находящейся в примерно 1300 километрах от границы с Украиной, объявили ракетную опасность. Предупреждение опубликовал исполняющий обязанности председателя регионального госкомитета по ГО и ЧС Андрей Шуткин в «Максе».

Сигнал введен в 10:20 утра по местному времени (9:00 по Москве). Об уничтожении воздушных целей на момент публикации новости не сообщалось.

Ракетную опасность также объявляли в Пермском крае, Татарстане, Кировской, Калужской и Нижегородской областях.