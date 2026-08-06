Массовая атака на Ярославль: что известно к этому часу

В ночь на 6 августа Ярославская область подверглась атаке 92 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Уточняется, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили все дроны. Пострадавших и погибших нет. Сигнал «Беспилотная опасность» был объявлен около 2:30 ночи.

Жителей призвали соблюдать меры безопасности, укрыться в помещениях с капитальными стенами и отойти от окон. Власти сообщили, что учреждения региона продолжают работу в штатном режиме.

В результате падения обломков сгорел один частный дом, в нескольких многоквартирных зданиях выбиты стекла, повреждены автомобили. Пострадавшим пообещали компенсации. Губернатор предупредил, что фрагменты БПЛА могут быть обнаружены в других местах, и призвал сообщать о находках по номеру 112.

После атаки в целях безопасности временно перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы — от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Автобусы направили в объезд, межмуниципальные маршруты по трассе М-8 приостановлены.

Угрозы новой атаки на территории региона в настоящее время нет. Работу продолжают подразделения Минобороны, силовые ведомства и Министерство региональной безопасности.