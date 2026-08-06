ВС РФ нанесли удар по двум сухогрузам, связанным с ВСУ

Вечером 5 августа российские войска нанесли удары в Черном море по двух сухогрузам, которые использовались Киевом для перевозки грузов военного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в «Макс».

Один из них находился южнее Одессы, а другой к востоку от города. Удар наносился с применением беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что это не первый случай удара ВС РФ по сухогрузам в Черноморской оперативной зоне. Под атаку попадают суда, которые используются ВСУ для транспортировки военных грузов.

В частности, 5 августа Минобороны РФ заявило о поражении трех суден, связанных с ВСУ. Для атаки на них использовались беспилотники «Герань».