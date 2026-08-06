Российский военный несколько дней вел разведку в Зарнице перед штурмом

Боец ВС РФ с позывным Победа первым просочился в село Зарница Запорожской области и несколько дней вел разведку, пока не начался штурм населенного пункта, сообщил он телеканалу "Звезда".

"Окопался и вел наблюдение: где БПЛА, где минометы, куда противник заходит - все докладывал. Противник ходил расслабленный, думал, что наших там нет, никто не наблюдает, ходили рядом, слышал их голоса", - сказал Победа.

После артподготовки штурмовики 5-й танковой бригады группировки "Восток" пошли на штурм села. Сложность вызвали подземные ходы сообщения, которые было не видно с разведывательных дронов.

"Заходили в блиндаж, там первая комната большая, налево еще комната, за ней третья - там лисьи норы, там они прятались до последнего, не могли их взять ни гранатами, ни минами", - рассказал стрелок с позывным Ростов.

В результате штурма украинские военные начали отступать из Зарницы. Многих из них уничтожили операторы БПЛА группировки "Восток".

5 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зарница в Запорожской области.