В Киеве и других городах Украины на минувшей неделе были нанесены удары по объектам логистической инфраструктуры. По данным Минобороны РФ, поражены склады, сортировочные центры, терминалы и производственные мощности, включая объекты в Броварах и других населенных пунктах, передает «Царьград».

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OSINT-аналитики насчитали более 30 ракет, из которых десять — гиперзвуковые «Цирконы». Украинская сторона заявила, что две из них были северокорейскими KN-23/24. В тот же день западные СМИ сообщили о возможном развертывании северокорейской ракетной бригады в составе 90 военнослужащих, шести установок и 120 ракет.

Эксперты отмечают, что использование баллистических ракет создает дополнительную нагрузку на системы ПВО Украины, которые и так испытывают серьезный дефицит. По данным украинских властей, поставки ракет от западных партнеров сократились втрое, а Вашингтон официально отказал в передаче 300 ракет. Владимир Зеленский заявил, что партнеры располагают необходимыми вооружениями, но не поставляют их.

Экономические последствия ударов уже заметны. Компания Ferrexpo приостановила производство, крупный логистический центр Novus разрушен, склад «Розетки» в Броварах уничтожен и не подлежит восстановлению. На этом объекте ежедневно обрабатывалось более 100 тыс. заказов.

Советник Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что Россия переходит к системному уничтожению логистической инфраструктуры с целью срыва поставок, удара по экономике и создания дефицита товаров.

Тем временем в Европе, по данным Bloomberg, активизируются неформальные контакты по мирному урегулированию. Экс-чиновники из России и ЕС встретились в Вене для обсуждения возможных условий переговоров.