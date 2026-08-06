Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по замаскированному объекту взвода операторов «Птицы Мадьяра» в Херсоне, сообщил боец войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Северск.

Авиация с помощью авиабомб ФАБ-500 нанесла удар по подземному пункту временного размещения подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» и по складу с боеприпасами, который был рядом с подземной базой в Херсоне, пояснил собеседник РИА «Новости».

«В результате огневого воздействия было полностью уничтожено более взвода личного состава противника, вероятно несколько иностранных специалистов, пара тонн боеприпасов, а также оборудование РЭБ, РЭР и устройства для запуска и управления БПЛА», – добавил он.

Военнослужащий отметил, что это не первая ликвидированная группа данного формирования в подконтрольном Киеву Херсоне. Мирные жители в результате атаки не пострадали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце командир украинских беспилотных сил Роберт Бровди (в списке террористов и экстремистов в России) усилил меры личной безопасности.

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