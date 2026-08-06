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Российские бойцы в ходе освобождения Суджи в марте 2025 года взяли в плен украинского солдата в женском платье и берцах.

Об этом в четверг, 6 августа, рассказал священник спецназа «Ахмат» отец Евгений.

— Один неприятный момент был, когда вытащили из подвала украинского паренька в женском платье и берцах. Ребята, конечно, со злости его чуть не разорвали. Я даже был вынужден защищать его, — уточнил он.

По его словам, молодой парень «весь в наколках» сидел с испуганными глазами. Судя по говору, он был с Западной Украины и практически не мог отвечать на вопросы российских военных.

Позже бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) выяснили, что в подвале, где он находился, было оружие, которое украинский солдат пытался спрятать, передает ТАСС.

До этого пленный военнослужащий ВСУ Александр Борщук рассказал, что граждане Украины в 2014 году были готовы согласиться на выход Донецка и Луганска из состава страны ради прекращения конфликта.

Тем временем бойцы ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в районе Харьковской окружной дороги. Они считают, что ВС РФ могут выйти к административным границам столицы региона.