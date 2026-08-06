ВС РФ поразили два сухогруза возле Одессы

ВС РФ поразили два сухогруза южнее и восточнее Одессы
Армия России поразила беспилотниками в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы два сухогруза, осуществлявших доставку грузов военного назначения.
Об этом в четверг, 6 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, — передает Telegram-канал российского оборонного ведомства.
Днем ранее российские военные заняли населенные пункты Рыжевка в Сумской области и Зарница в Запорожской области.
Также ВС РФ продолжили наносить удары высокоточным авиационным оружием и беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины. В порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд Вооруженных сил Украины.
2 августа Вооруженные силы России в течение дня наносили удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины.
Ранее российские войска установили контроль над населенными пунктами Ольговка в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области.