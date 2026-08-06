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Раскрыт многомиллиардный ущерб от действий ВСУ в Курской области

Lenta.ru

Следователи оценили ущерб от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Раскрыт многомиллиардный ущерб от действий ВСУ в Курской области
© Лента.Ru

По ее словам, ущерб превысил 504 миллиарда рублей. При этом пока специалисты осмотрели 186 населенных пунктов Курской области.

За время спецоперации (СВО) ВСУ также повредили 53 объекта культурного наследия. В их числе Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, «Ансамбль Церкви Рождества Христова», «Церковь Дмитриевская», «Усадьба Барятинских «Марьино». Эти и другие здания подверглись обстрелам с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

В 2025 году ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценивался в три миллиарда рублей.

6 августа 2024 года ВСУ вторглись на территорию Курской области. Освободить регион от украинских военных удалось только в первом полугодии 2025 года.