На экране монитора - несколько целей. Тепловые сигнатуры, силуэт бронемашины, антенные мачты. Но оператор знает: настоящие цели только две. Остальные - ложные: тепловые ловушки, муляж из фанеры и брезента, фальшивые излучатели, расставленные со сноровкой театрального декоратора. Противник все чаще изготавливает хитроумные "обманки", надеясь отвлечь операторов войск беспилотных систем группировки войск "Днепр" от результативной работы.

Без права на ошибку

Но бойцы разведывательно-штурмового подразделения БПЛА БАРС группировки войск "Днепр" ложные цели обычно "берегут" на потом, сначала бьют по неотложным. Настоящая позиция, как ее ни шифруй, все равно обрастает тропинками, "светится" совокупностью едва заметных, связанных между собой демаскирующих признаков: тепловым шлейфом генератора, бликом от экрана планшета в ночной оптике, взлетом БПЛА… Когда все эти нюансы сходятся в одну точку, наносится сокрушительный удар.

За грамотное управление подразделением БПЛА, выявление огневых средств и ретрансляционного оборудования, уничтожение пунктов управления и живой силы ВСУ на правом берегу Днепра - за эту ювелирную работу доброволец с позывным Храбрый и был удостоен медали "За отвагу". На недавнем торжественном построении по случаю вручения медалей он был одним из немногих, кому на грудь легла государственная награда.

Крынки - неоправданные надежды командования ВСУ

Сегодня подразделение Храброго выполняет боевые задачи в районе населенного пункта Крынки Херсонской области - места, хорошо известного каждому, кто следит за ходом специальной военной операции. В 2023-2024 годах это небольшое село на левом берегу Днепра стало ареной ожесточенных боев. Киевский режим стремился создать здесь плацдарм для последующего форсирования реки. Позднее украинские власти скорректировали риторику, заявив, что истинная цель крынкинской операции - вынудить российское командование держать в этом районе значительную группировку, отвлекая резервы от Донбасса.

Как бы там ни было, планы эти разбились о реальность. Оборонительные сооружения бандеровцев разрушены интенсивным огнем, формирования ВСУ давно утратили возможность переправлять в Крынки подкрепление.

Сегодня населенный пункт находится под полным контролем российских войск, а расчеты БПЛА методично ликвидируют технику и живую силу на десятки километров вглубь правого берега Днепра.

"Не так давно моими расчетами были уничтожены шведский бронетранспортер, буксируемая гаубица и ряд транспортных средств с личным составом, - вспоминает Храбрый. - Это сломало планы противника на участке. Благодаря в том числе нашей работе в плане логистики враг вынужден теперь максимально задействовать тяжелые мультироторные дроны и наземные робототехнические комплексы. Поэтому сегодня главная задача перед нами - очистить небо и землю от всех этих летающих и ползающих технических средств".

Бахмутская закалка

На груди у Храброго, помимо медали "За отвагу", - орден Мужества за бои под Артемовском (Бахмутом) в 2023 году, где он командовал штурмовым подразделением, усиленным бронемашинами, и отделением дроноводов, что по тем временам было далеко не повсеместной практикой.

"Принимали участие во фронтальных штурмовых действиях, продвигались по разрушенным кварталам при поддержке артиллерии, вытесняли противника, цеплявшегося за каждое здание, цех и подвал, - рассказывает Храбрый. - Царило приподнятое моральное состояние всего личного состава. Во взгляде каждого читалось единение и движение к общей цели. Все были максимально заряжены на результат. Когда добились победы, эмоции зашкаливали..."

Без порции тротила не остаются и ложные цели

Расчеты разведывательно-штурмового подразделения дроноводов БАРС круглосуточно обнаруживают и уничтожают БПЛА ВСУ различных типов. На днях операторы FPV сбили тараном украинский разведывательный дрон "Лелека-100" и несколько тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" над левым берегом Днепра.

Но и ложные цели ВСУ, выявленные воздушной разведкой, без своей порции тротила не остаются. Их используют в качестве учебных целей для операторов, впервые заключивших контракт и прибывших в подразделение войск беспилотных систем.

Расходуют по "обманкам", как правило, трофейные дроны. Типичная задача для новобранца: барражировать в местах возможного пребывания живой силы противника, вести так называемую "свободную охоту". Если враг себя не проявит, а заряд батареи на исходе, - отработать по муляжу.