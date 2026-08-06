На Украине заявили о получении колоссальной суммы от Запада с февраля 2022 года

Глава Нацбанка Украины (НБУ) Андрей Пышный рассказал, какой объем средств получила страна от западных стран с с февраля 2022 года. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Пышный уточнил, что с февраля 2022 года Киев получил от Запада 200 миллиардов долларов. «Колоссальная сумма», — подчеркнул он.

В конце июля руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выдачу Украине нового кредитного транша финансовой помощи. Его объем составляет почти 690 миллионов долларов.