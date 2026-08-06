В России объяснили отказ США предоставить Украине Patriot

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков прокомментировал отказ США предоставить ракеты Patriot Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков объяснил отказ США предоставить Украине Patriot страхом перед нехваткой ракет в самой стране.

«При том, что у США, по некоторым данным, сохранилось около 800 ракет Patriot, в военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить самим США для обеспечения своей обороноспособности», — уточнил он.

Сенатор добавил, что в Patriot нуждается не только Украина, но и Израиль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что США сократили поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, чтобы сделать Киев более сговорчивым. До этого сообщалось, что во время встречи в Белом доме 28 июля американский лидер Дональд Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет-перехватчиков для Patriot.