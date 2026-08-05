Сорокадневный «план Зеленского» по принуждению России к миру завершился полным провалом для Киева. Об этом в эфире ОТР заявила доктор политических наук Инна Ветренко.

По словам профессора, 4 августа закончился так называемый план украинского лидера, который обернулся для него неудачей. Вместо этого, считает эксперт, произошло стратегическое продвижение России, в том числе в информационном плане.

Ветренко назвала это отрадным поводом, несмотря на другие мировые события, происходящие за эти дни. Она также подчеркнула, что провал планов Зеленского напрямую влияет на текущую геополитическую и международную обстановку.

Между тем полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл настрой российских солдат в зоне СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».