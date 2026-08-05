Стало известно об охоте на сотрудников ТЦК на Украине

На Украине началась массовая охота на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник в российских силовых структурах сообщил, что многие сотрудники ТЦК стремятся перевестись в другие тыловые подразделения из-за постоянных угроз в их адрес.

«А также угрозам и физическому воздействию подвергаются родственники "людоловов"», — добавил он.

Информатор напомнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский накануне уравнял в правах бывших заключенных, которые проходят службу в Вооруженных силах страны (ВСУ), и других военных. По мнению источника, это может быть связано с ходатайством руководства военкоматов о назначении заключенных на должности сотрудников.

Ранее Зеленский назвал жесткой ситуацию на фронте. «Ситуация на фронте жесткая, и мы будем искать возможности для расширения всех программ поддержки украинских подразделений», — сказал он.