Средства ПВО за день уничтожили 200 украинских беспилотников над Россией

Средства ПВО за день уничтожили 200 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны России.

«С 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что воздушные цели были сбиты в том числе над Липецкой, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, Татарстаном и Чёрным морем.

Ранее в ведомстве заявили, что операторы беспилотных систем (БПС) Южной группировки войск в ходе ведения воздушной разведки в районе посёлка городского типа Алексеево-Дружковка выявили и уничтожили блиндажи и боевиков ВСУ в лесополосах.