Генсек НАТО дал обещание Зеленскому

Генсек НАТО Марк Рютте заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что обсуждает со странами альянса поиск средств противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Об этом пишет Reuters.

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«Я обсуждаю со странами НАТО, как мы можем продолжать поставлять Украине средства ПВО, которые ей срочно нужны», — сказал Рютте украинскому лидеру во время телефонного разговора.

В июле Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляли, что оборонные производственные мощности Евросоюза и НАТО не успевают за возросшим спросом из-за поддержки Украины и конфликта на Ближнем Востоке, что создает дополнительную нагрузку на военные запасы стран.

5 августа Зеленский раскритиковал западных партнеров за промедление с поставками ракет-перехватчиков для ПВО. Он заявил, что именно из-за задержек минувшей ночью Украина не сбила ни одной ракеты. Президент Украины призвал партнеров либо ускорить передачу вооружений, либо ввести новые санкции против России.