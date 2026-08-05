Площадь уничтоженных за день складов на Украине составила 42 футбольных поля

Общая площадь уничтоженных за день складов на Украине составила 300 тысяч квадратных метров, что кратно 42 стандартным футбольным полям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои подсчеты.

«Общая площадь логистических центров, уничтоженных в результате взрывов в Киеве и Киевской области в ночь на 5 августа, составляет около 300 тысяч квадратных метров», — сказано в материале.

Украинское агентство «УНИАН» сообщило, что в результате взрывов ночью в Киеве уничтожен комплекс Denka Logistics.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 августа армия нанесла массированный комбинированный удар по важным стратегическим целям на Украине. В ведомстве отметили, что атака на Киев и область стала одной из самых мощных за последнее время: по целям работали десятки ракет и беспилотники.