Военный раскрыл настрой российских солдат в зоне спецоперации

Солдаты Вооруженных сил (ВС) России сегодня — это люди, мотивированные на победу, сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Настрой российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«По данным, которыми я располагаю, наши солдаты сегодня — это люди, мотивированные на победу. Они понимают, за что борются. Борются они с фашизмом. Героизм постоянный. Повседневный героизм. Его нельзя описать словами», — сообщил Матвийчук.

"Люди работают для сохранения своей жизни, жизни товарищей каждый день, приумножают славу России и работают на победу". Анатолий Матвийчук, полковник в отставке, военный эксперт

Ранее стало известно, что российский боец СВО из Якутии с позывным Чир использовал последний патрон и спас несколько жизней — свою и еще двух сослуживцев. Отмечается, что весной 2026 года в Запорожье военнослужащий подорвался в машине на мине и был ранен. От помощи бойцов Чир отказался: не желая рисковать чужими жизнями, он решил эвакуироваться сам.

По пути он встретил двоих сослуживцев, у которых закончились патроны. У самого Чира оставался последний. Когда над их головами появился украинский беспилотник, Чир с одного выстрела уничтожил его.