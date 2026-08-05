Названа страна, готовая вместе с Россией «вписаться в конфликт по полной» против Украины

Северная Корея готова вместе с Россией «вписаться в конфликт по полной» против Украины. Такое мнение высказали авторы Telegram-канала «Военная хроника» («ВХ»).

«Примечателен тот факт, что КНДР, в отличие от остальных условных союзников РФ, готова вписаться в конфликт по полной», — говорится в публикации.

По данным источника, Пхеньян проявляет «беспрецедентную» инициативу, которую руководству России местами даже приходится сдерживать. В канале при этом указали, что КНДР готова помогать РФ не «по доброте душевной». Отмечается, что взамен Пхеньян получает от Москвы «технологические дивиденды», что в перспективе приведет к усилению северокорейской армии.

5 августа агентство Reuters со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что КНДР развертывает в России свое ракетное подразделение для нанесения ударов по Украине. По словам источников, оно будет оснащено 120 северокорейскими баллистическими ракетами и 6 пусковыми установками.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал логичной поставку в Россию пусковых установок и ракет из Северной Кореи, о которой сообщило агентство Reuters. Депутат подчеркнул, что КНДР — стратегический партнер и единственный союзник, который помогает России войсками.

Ранее Песков заявил, что Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь.