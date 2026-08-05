Военный корреспондент Владимир Разин в эфире ИС «Вести» подчеркнул, что, несмотря на активное применение беспилотных систем, ключевая фигура на поле боя — по-прежнему пехотинец-штурмовик.

© Московский Комсомолец

По его словам, техника значительно облегчает ведение боя, но без живого человека взятие населённых пунктов остаётся невозможным.

Беспилотники — как воздушные, так и наземные — сегодня активно используются обеими сторонами. Разин привёл пример из района Николаевки под Славянском, где противник, лишившись возможности подвозить грузы обычным транспортом из-за перекрытых маршрутов, массово задействует роботизированные платформы. Однако российские дроноводы ведут постоянную охоту на эту технику, не позволяя ей приближаться к переднему краю.

При этом корреспондент акцентировал: никакие технологии не способны заменить человека в окопе. Именно штурмовые группы являются той силой, которая непосредственно зачищает позиции и закрепляется на местности. Успех любой операции в конечном счёте зависит от действий пехоты, а дроны выполняют вспомогательную, хотя и крайне важную, роль — разведку, корректировку и поражение целей.