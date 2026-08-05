Разведка группировки "Север" получила информацию о переброске в Харьковскую область нескольких групп испаноязычных наемников.

Точное местоположение иностранцев передали авиации. В ту же ночь в дома поселка Приколотное, где остановились боевики, прилетели бомбы со спутниковым наведением. Дежуривший над селом беспилотник с тепловизором зафиксировал облака огня, поднявшиеся над вражеской базой.

Также уничтожена техника ВСУ, стоявшая в ангарах, сообщил "Северный ветер".

Уже несколько месяцев Приколотное является главным логистическим хабом украинской армии на северо-востоке Харьковской области. Расположение поселка позволяет противнику оперативно перебрасывать резервы на волчанское и великобурлукское направления.

Понятно, российская разведка держит важный населенный пункт под плотным контролем, оперативно фиксируя все перемещения противника. А после освобождения Белого Колодезя подразделения ВС РФ подошли к Приколотному на семь километров и продолжают наступление. Дорогу штурмовым группам расчищают реактивная и ствольная артиллерия, летчики и операторы БПЛА.