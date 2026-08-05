ТАСС выяснил общую площадь уничтоженных логистических центров на Украине

Общая площадь логистических центров, уничтоженных в результате взрывов в Киеве и Киевской области в ночь на 5 августа, составляет около 300 тыс. кв. м. Это следует из подсчетов ТАСС.

На данный момент сообщалось об уничтожении двух логистических центров компании "Эпицентр" на ул. Вискозная в Киеве (около 30 тыс. кв. м) и в селе Калиновка в Киевской области (140 тыс. кв. м), логистического центра Novus (40 тыс. кв. м) и логистического комплекса Denka Logistics (около 28. тыс. кв. м), логистического центра компании Rozetka в Броварах (49 тыс. тыс. кв. м). При этом информация об уничтоженных складах продолжает поступать.

Кроме того, был уничтожен центральный склад компании Liqui Moly (площадь не указывается) и ряд других складов различных компаний в Броварах (общая площадь также неизвестна).

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ ночью нанесли массированный удар по целям на Украине. В частности, были поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и области, задействованные в доставке военных грузов.