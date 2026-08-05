ВС России поразили инфраструктуру в городе-крепости в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты инфраструктуры в Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«В Славянске серия мощных прилетов», — рассказал каналу житель Славянска.

Он отметил, что над городом виден столб черного дыма.

Славянск считается одним из городов-крепостей украинской армии в ДНР. В их число также входят Краматорск и Дружковка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал участок фронта с особенным вниманием Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, речь идет о Константиновке и Славянске.