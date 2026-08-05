Эксперт сообщил о столкновениях между бригадами ВСУ после смены главкома

В Сумской области произошли боестолкновения между военнослужащими двух бригад Вооруженных сил Украины — 103-й бригады территориальной обороны и 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Инцидент случился в районе населенного пункта Рыжевка, передает aif.ru.

По данным советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олега Иванникова, причиной стала попытка дезертирства со стороны бойцов одной из бригад. Военнослужащие пытались покинуть позиции, но были остановлены заградотрядом, применившим оружие. В ходе перестрелки погибли несколько человек с обеих сторон.

Эксперт связал участившиеся случаи оставления позиций с падением боевого духа в украинской армии после отставки главкома Александра Сырского и назначения на его место Михаила Драпатого. По словам Иванникова, новый командующий не пользуется уважением в войсках, что негативно сказывается на моральном состоянии личного состава.

Ранее Минобороны РФ сообщило, в общей сложности в ночь на 5 августа над регионами России было сбито 475 украинских БПЛА. Дроны сбивали в том числе и в столичном регионе.