Киев «не договаривает»: зачем Россия бьет по складам «шоколада и мороженного»

На Украине заявляют, что российские войска бьют по складам «шоколада и мороженного». Как сообщает «Царьград», блогер Юрий Подоляка отметил, что противник явно «кое-что недоговаривает».

Украинцы жалуются, что в последние дни ВС РФ активно распределительные центры производителей товаров повседневного спроса — в том числе и компаний, выпускающих сладости. Сообщается, что под удар попали склады с шоколадной продукцией Millenium, производителя мороженного «Ласунка», а также крупный склад производителя товаров повседневного спроса «Биосфера».

Подоляка, комментируя информацию, заметил, что «на Украине никто не скажет, что попали куда надо». Он привел в пример историю с Сумами, когда противник утверждал, что удар пришелся по простому складу с продуктами, а позднее на снимках заметили «штабеля дронов» — эту фотографию быстро убрали.

«Это нормальная история, маскировка. Поэтому все заявления украинской стороны о том, что мы бьем по складам с обычными товарами, после того события в Сумах, на них не стоит вообще даже обращать внимание. У них работа такая — опровергать. Они опровергают», — заявил эксперт.

Блогер добавил, что характер боевых действий меняется каждые полгода и сейчас большой упор сделан на удары по тылам. По мнению Подоляки, сейчас у сторон появилась возможности для таких атак — «идет борьба, кто кого передавит».