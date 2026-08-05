Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 5 августа, пообещал усилить давление Европы на Москву после ночного удара Вооруженных сил России по Киеву. Он уточнил, что Брюссель продолжит вводить в отношении Москвы новые санкции, а также нарастит поставки Киеву оружия.

— Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию, — написал глава государства на своей странице в X.

Прошедшей ночью армия России ударила по столице Украины ракетам и дронами. Министерство обороны уточнило, что в результате атаки были поражены логистические и распределительные центры, задействованные в хранении и доставке грузов военного назначения, а также в производстве беспилотников.

Макрон считает, что позиции Европы и США по Украине сблизились

Вооруженные силы России 3 августа с помощью дронов поразили два судна с военной техникой и снаряжением в порту Николаева. Еще два сухогруза, перевозившие аналогичные грузы, были подбиты в акватории Черного моря. Ночью 25 июля армия России также уничтожила сухогруз в николаевском порту.

Армия России за прошлую неделю нанесла 15 групповых ударов и один массированный по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали военные аэродромы, логистические центры, а также объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры.