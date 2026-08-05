Эксперт связал атаку Украины на иранское судно с попыткой получить ПВО от США

Украинские военные нанесли удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, возможно, в надежде добиться от США дополнительных средств защиты от баллистических ракет. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.

Ранее МИД Ирана сообщил, что 25 июля украинские силы совершили нападение на иранское торговое судно. Инцидент произошел в утренние часы. В результате один член экипажа погиб, еще один получил ранения. В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия.

Лямин предположил, что Киев мог рассчитывать, что обещание новых атак на иранские суда позволит запросить у США усиление противоракетной защиты под предлогом угрозы ответных ударов со стороны Тегерана. По его словам, атака на иранское судно произошла практически перед визитом Владимира Зеленского в США.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран располагает доказательствами преднамеренного характера атаки и примет все необходимые меры, чтобы Киев понес ответственность.