Российское военное ведомство опубликовало кадры установления контроля над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области и освобождения населенного пункта Зарница в Запорожской области.

"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зарница Запорожской области", - говорится в комментариях к видео.

На предоставленных кадрах продемонстрирована боевая работа расчетов артиллерии и ударных беспилотников группировок "Восток" и "Север", в ходе которой были уничтожены пехота, техника, а также пункты дислокации живой силы противника.