Украинский шахтер больше года ждал в самодельном бункере прихода ВС РФ

Больше года житель Родинского в ДНР укрывался с семьей в самодельном бункере. Здесь он прятался от мобилизации и дожидался прихода российской армии.

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Покинуть родной город 50-летний Сергей не мог из-за больной тещи. Да и нарваться на сотрудников ТЦК не хотелось. А боевые действия в Красноармейском (Покровском) районе тем временем усиливались. Тогда мужчина вместе с двумя сыновьями, женой и ее матерью решил в буквальном смысле уйти в глубокое подполье. За дело взялся основательно - за плечами у Сергея 20 лет работы мастером бригады шахтных ремонтников.

Он вырыл под домом яму и обустроил там вполне комфортный импровизированный бункер, сообщает Mash и публикует видео, снятое Сергеем "для истории". Укрытие напоминает дачу: холодильник, плита, система обогрева с печкой, радиоприемник и, конечно, запас продовольствия. Вот только на восьмой месяц он стал иссякать. Приходилось выбираться, искать продукты среди развалин под обстрелами.

Под землей семья коротала время за сборкой модели корабля. Бои за Родинское шли отчаянные, трижды оно переходило из рук в руки. Наконец город освободили российские бойцы. Жаль, теща не дожила до этого момента. Сергея с семьей эвакуировали в Донецк. Теперь он обживается здесь, оформляет пенсию.

Напомним, после освобождения Константиновки стало известно о фантастическом подвиге танкистов 4-й бригады ВС РФ. Полгода они прожили в тылу ВСУ под своим подбитым танком Т-72. Отсюда бойцы передавали резведданные и наводили огонь на врага.