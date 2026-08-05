На Украине полностью уничтожен центральный склад компании Liqui Moly

На Украине был полностью уничтожен центральный склад компании по производству моторных масел и смазочных материалов Liqui Moly в ходе ночных ударов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В пресс-релизе отмечается, что ликвидированы «тонны продукции».

В компании добавили, что в настоящее время руководство пытается наладить новые пути доставки товаров.

До этого стало известно, что крупнейший склад украинского маркетплейса Rozetka был полностью уничтожен в результате ночных ударов по Киевской области. Впервые об ударе российской армии по объектам Rozetka сообщалось 1 августа.

5 августа в министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы страны нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, задействованным в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.