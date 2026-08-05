Беспилотную опасность объявили в Московской области

Беспилотную опасность в среду, 5 августа, объявили на территории Московской области. Соответствующее оповещение поступило в единую систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по Подмосковью.

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Жителям региона рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. При необходимости следует укрыться в безопасном месте.

Власти также предупредили, что в связи с введением режима возможны временные перебои в работе мобильного интернета.

— Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге, — говорится в сообщении РСЧС в канале в МАКС.

Тем временем аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами. До этого ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов были введены в аэропорту Жуковский. Эти меры были необходимы для гарантии безопасности перелетов.

За ночь 5 августа над российскими регионами силами противовоздушной обороны было уничтожено 475 украинских беспилотников.