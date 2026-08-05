ВС РФ взяли под контроль Рыжевку и Зарницу

Подразделения российских войск за минувшие сутки установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Харьковской области и освободили Зарницу в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области. <…> Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зарница Запорожской области", - говорится в сообщении.