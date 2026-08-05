«Политеховский маньяк» заявил о готовности отправиться в зону СВО

Осужденный за убийство 11 девушек и женщин Виталий Манишин, известный как «политеховский маньяк», подал ходатайство о заключении контракта с Минобороны России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, сейчас 54-летний Манишин находится в Енисейской тюрьме. Суд назначил ему 25 лет лишения свободы: первые семь лет осужденный должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Под стражей Манишин находится с мая 2023 года, поэтому с учетом времени в следственном изоляторе он провел в заключении около трех лет. Приговор ему вынесли 1 октября 2025 года, а в феврале 2026-го Алтайский краевой суд оставил решение без изменений.

SHOT утверждает, что в заключении Манишин отказался от прежних признательных показаний. Он называет их ложными, заявляет, что не совершал убийств, и требует предоставить ему адвоката. Одновременно осужденный сообщил о готовности пройти военную службу и отправиться в зону СВО.

По информации канала, Манишин регулярно переписывается с женой, интересуется домашними делами и просит присылать ему продукты. Официальных комментариев ФСИН и Минобороны по поводу его ходатайства пока не поступало. Решение о возможном заключении контракта также не сообщалось.

Манишина задержали в мае 2023 года в рамках расследования убийства 17-летней девушки, совершенного в 1989 году. Суд установил, что тогда еще студент Манишин познакомился с потерпевшей в селе Зеленая Дубрава, задушил ее, а тело спрятал в лесу.

Во время расследования были раскрыты еще десять убийств, совершенных в 1999–2000 годах. Среди погибших находились абитуриентки и студентки Алтайского государственного технического университета. Связь нескольких жертв с вузом стала причиной появления прозвища «политеховский маньяк».

Манишина признали виновным в убийствах, в том числе сопряженных с изнасилованиями. Пожизненное заключение ему не назначили из-за истечения сроков давности, сообщает прокуратура Алтайского края.