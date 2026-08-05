Армия России уничтожила массированным ударом цели в Киеве

Российская армия нанесли массированный комбинированный удар по важным украинским стратегическим целям. Атака на Киев и область стала одной из самых мощных за последнее время: по целям работали десятки ракет и беспилотники, сообщили в Минобороны.

По столице Украине работали «Искандеры» и «Цирконы», а также беспилотники. Под удар попали склады и логистические центры в Киеве и области, в том числе «МЛП-Чайка» площадью 100 тысяч квадратных метров, уточнили в оборонном ведомстве. Через них в ВСУ шла доставка техники, боеприпасов и беспилотников.

Также уничтожен склад украинского маркетплейса Rozetka. Он был самым большим и автоматизированным на Украине. Восстановлению он не подлежит.

Кроме того, были атакованы корабли в районе Одессы. Там поражены три сухогруза, отметили в Минобороны.