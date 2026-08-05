Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен спрогнозировал скорую капитуляцию режима Владимира Зеленского после ночных ударов по Киеву.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что российские атаки по Киеву могут привести к скорому падению действующей власти или попыткам открыть новый фронт против Москвы, передает РИА «Новости».

«Ожидайте полную капитуляцию Киева в течение месяцев или же отчаянную попытку открыть очередной фронт против России, например, в Финляндии», – заявил эксперт.

Малинен подчеркнул, что успешные действия российских сил стали прямым следствием провальных решений, принятых западными спецслужбами и командованием украинской армии.

Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

Владимир Зеленский признал бессилие местной противовоздушной обороны перед баллистическими ракетами.

Ранее финский профессор Туомас Малинен уже призывал киевское руководство к немедленной капитуляции.