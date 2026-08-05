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Столб черного дыма заметили после атаки ВСУ на промзону в 1400 километрах от границы

Lenta.ru

Жители Уфы, в которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промзону, заметили столб черного дыма. Их слова приводит портал UFA1.

Столб черного дыма заметили после атаки ВСУ на промзону в 1400 километрах от границы
© Лента.Ru

По словам очевидцев, над городом поднялся столб черного густого дыма. Незадолго до этого жители слышали громкие хлопки.

ВСУ атаковали Уфу, расположенную в 1400 километрах от границы, 5 августа. Как сообщал глава Башкирии Радий Хабиров, обломки украинских беспилотников упали на промзону города — на предприятии разгорелся пожар.

По предварительным данным, при атаке никто не пострадал. Хабиров заверил, что воздух в Уфе не отравлен. «Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку», — указал чиновник.