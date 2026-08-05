Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отказал Киеву в поставках сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее информации, Трамп указал на дефицит ракет-перехватчиков, образовавшийся вследствие военной кампании США против Ирана.

Американский лидер на встрече в Белом доме, состоявшейся на прошлой неделе, подчеркнул, что эти ракеты необходимы Вашингтону для защиты своих объектов и союзников на Ближнем Востоке.