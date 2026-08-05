Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Татарстан

В ночь на 5 августа Татарстан подвергся атаке украинских дронов. Как сообщает aif.ru, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, откуда до региона могли долететь дроны.

Как ранее сообщалось, после атаки БПЛА ВСУ пожар произошел в одном из гражданских объектов в Зеленодольске. Глава города Михаил Афанасьев заявлял, что пострадавших нет.

«ВСУ имеют беспилотники дальностью 2,5-3 тысячи км. Какая-то часть, возможно, стартует с Украины», — сказал Матвийчук.

Отмечается, что военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допускал, что БПЛА летят в сторону Казани и других городов Татарстана со стороны Харьковской или Сумской областей Украины.

Как сообщало Минобороны РФ, в общей сложности в ночь на 5 августа над регионами России сбили 475 украинских БПЛА. Дроны сбивали в том числе и в столичном регионе.