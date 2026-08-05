«Горело и детонировало все утро»: ВС РФ нанесли убийственный удар по Киеву

Российская армия нанесла очередной масштабный комбинированный ракетно-дроновый удар по военным объектам, а также объектам двойного назначения на территории Украины. Примечательно, что ни одна из 39 ракет, большая часть которых предназначалась для Киева и области, не была сбита, что свидетельствует о полном истощении системы ПВО противника.

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В ночь на 5 августа ВС РФ нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву за последнее время. В течение 20 минут в столичный регион прилетело порядка 30 наших ракет. В целом же в атаке участвовали около 28 баллистических ракет «Искандер-М» и ракет комплекса С-400, около девяти гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», около двух баллистических ракет KN-23. При этом, отмечается, ни одна из ракет, которые летели по логистическим центрам, складам и военным предприятиям не была сбита. Таким образом, Киев впервые столкнулся с массированным баллистическим ударом, на который система Patriot вообще никак не смогла ответить, и все 39 российских ракет достигли своих целей.

Основной удар этой ночью снова пришёлся по Киеву и Киевской области. В западном пригороде Киева был поражён транспортно-логистический центр MLP-Chaika. На территории комплекса, где осуществлялись хранение и сборка дальнобойных беспилотников, а также их запуск с прилегающего аэродрома «Чайка», возник масштабный пожар.

В юго-западной части столицы был поражён район распределительного центра Novus и терминала №114 компании «Новой Почты». Сейчас уточняется, какой именно объект получил основные повреждения либо огонь охватил сразу обе площадки. Напомним, что распределительный центр Novus уже подвергался удару в конце осени прошлого года. После восстановления центр снова начал использоваться как крупный узел приёма, хранения и распределения грузов.

В северной части Киева уничтожен склад №2 компании «Новая Почта». После прямых попаданий, терминал был разрушен.

В восточной части столицы удар пришёлся по Днепровскому промышленному району. В этой зоне расположены предприятия, связанные с украинской оборонной промышленностью, ремонтными работами, электроникой и производством комплектующих.

Очевидцы сообщают, что над правым берегом поднимаются огромные столбы дыма, фиксируется не менее 15 очагов пожара. Склады в районе аэродрома Чайка под Бучей, а также пораженные объекты в Киеве горели и детонировали все утро.

Серия ударов пришлась также и по Броварам - важному узлу распределения грузов, через который идет снабжение Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

Здесь были поражены комплекс складов компаний «Сильпо ФУД», «Новая почта», «Айс Логистик», Raben и «Транс-Логистик», использовавшиеся для хранения имущества и вооружений ВСУ. Уничтожен один из складов терминала «Розетка». Удары по объектам в Броварах наносились несколькими волнами ракет и реактивных беспилотников.

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев напоминает, что уничтожение нескольких таких терминалов одновременно нарушает приём, хранение и дальнейшую отправку грузов. Таким образом оставшиеся центры вынуждены принимать дополнительный поток, что создаёт скопления транспорта и увеличивает сроки доставки.

Ракетный удар был также был нанесён по месту размещения иностранных наёмников в районе Тетиева Киевской области.

При этом некоторые военные специалисты не исключают, что противник, начавший войну «склад за склад» может вскоре лишиться всех автозаправочных станций в столице и области. «АЗС в Киевской области скоро тоже не будет. После чего «Герани» переключат на Киев, где начнут выжигать АЗС тоже. С начала крупные, а потом и мелкие. Нефтебаза осталась одна, мы ее пока не трогаем почему то. Видимо ждем как топливо завезут» - пишут военные аналитики.

Кроме того ВС РФ продолжила изолировать юг Украины от Черного моря. Южнее Одессы были поражены три сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ. По объектам в Одессе были также нанесены удары «Ониксами». В районе Ильичёвска применялись авиационные ракеты Х-31 и Х-59, позднее удары наносились реактивными беспилотниками.

Напомним, что ранее военный эксперт, Заслуженные военный летчик генерал-майор авиации Владимир попов в беседе с «МК» рассказал, что российская армия такими ударами постепенно убивает всю экономическую деятельность страны. И результат этих ударов на себе противник посочувствует уже в ноябре, а пик кризиса придется на зиму.