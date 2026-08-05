В соседней с Россией стране сделали заявление о производстве украинских дронов

Киев и Вильнюс работают над запуском производства украинских дронов в Литве. Об этом сообщил министр обороны Робертас Каунас, передает Delfi.

По его словам, сейчас в правительство Литвы пришли люди, которые могут воплотить в реальность заключенную сделку по дронам между Литвой и Украиной.

«Это означает, что мы могли бы локализовать производство украинских дронов в Литве», — сообщил Каунас.

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заключении сделки о совместном производстве дронов с Литвой. «Соглашение должно укрепить оборону обеих наших стран», — подчеркнул тогда политик.