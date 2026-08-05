Уничтожен крупнейший склад украинского маркетплейса

Крупнейший склад украинского маркетплейса Rozetka был уничтожен в результате ночных ударов по Киевской области. Об этом сообщила соучредитель компании Ирина Чечеткина, передает «РБК-Украина».

«Он был самым большим, самым автоматизированным. Нашей гордостью. Здесь мы обрабатывали более 100 тысяч заказов в день», — рассказала Чечеткина.

Открытый в 2017 году склад, по ее словам, не подлежит восстановлению.

Минобороны России Киеве логистический центр «МЛП-Чайка», используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой и средней дальности и комплектующих для них.