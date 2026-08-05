Зеленский обвинил Запад в том, что Украина не смогла сбить ни одной ракеты

Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на нехватку ракет-перехватчиков для комплексов ПВО и обвинил западных партнеров Киева, что из-за их промедления с поставками на Украине минувшей ночью было поражено несколько объектов.

© ТАСС/Zuma

Комментируя итоги ночи, он написал в своем Telegram-канале, что к этому приводят "задержки с их (западных партнеров - прим. ТАСС) снабжением или неготовность передавать антибаллистику", добавив, что "важно, чтобы партнеры осознавали" это.

Зеленский регулярно просит Запад о новых поставках комплексов ПВО и ракет-перехватчиков к ним. Недавно в интервью порталу Axios он рассказал, что просил президента США Дональда Трампа предоставить Украине к зиме 300 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. При этом в Киеве неоднократно жаловались, что из-за конфликта на Ближнем Востоке поставки вооружения от партнеров сократились.

Утром в Воздушных силах ВСУ отчитались, что ночью не смогли перехватить ни одной ракеты "Циркон" и "Искандер", выпущенной Вооруженными силами РФ. Утром в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что после серии взрывов начались пожары на территории складских помещений и логистических предприятий в трех районах Киевской области. Позже в пресс-службе "Новой почты" заявили об уничтожении своего сортировочного центра в Киеве. Власти Киева и области предупредили жителей о задымлении и превышении концентрации вредных веществ в воздухе. В свою очередь премьер-министр Сергей Корецкий объявил, что правительство срочно проведет встречи с предпринимателями для оперативной нормализации логистики в стране.

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ ночью нанесли массированный удар по целям на Украине. В частности были поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и области, задействованные в доставке военных грузов. В российском оборонном ведомстве неоднократно сообщали, что логистические центры "Новой почты" работают в интересах украинской армии, в частности для хранения БПЛА.