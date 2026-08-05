Киев отказывается от прежних максимальных требований к России — на фоне грядущей суровой зимы Владимиру Зеленскому необходимо лишь перемирие. Как сообщает «Царьград», об этом заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

Военный эксперт пояснил, что ситуация для Украины складывается драматическая. Удары ВС РФ по энергоинфраструктуре привели к тому, что страна уже сейчас не в состоянии обеспечить себя электричеством в холодный период. По этой причине Киев решил смягчить свою позицию.

На Украине взорвали «особый объект Зеленского»

Кроме того, ВС РФ продолжают теснить украинские подразделения по всему фронту, заметил Рейснер. Основной натиск приходится на центральный участок. На юге российские военные приближаются к Запорожью, а на севере под постоянными обстрелами находятся Сумы и Харьков.

Ранее военные аналитики обратили внимание на взятие группировкой войск «Север» села Бакшеевка в Харьковской области. Там находился важный для противника опорный пункт, прикрывающий с запада подразделения ВСУ в Ивановке, Василевке и Благодатном. Штурм был ожесточенным, но быстрым — украинцы сломались и побежали прямо на мины. Также ВС РФ активно наступают у Редкодуба близ Красного Лимана, расширена зона контроля в Купянске. В Сумской области идут бои сразу в нескольких населенных пунктах.